Serie B, dove vedere Genoa-Cittadella: diretta TV e streaming live

Torna il campionato di Serie B con Genoa-Cittadella, ecco dove vedere il match del Luigi Ferraris. I ragazzi di Blessin hanno bisogno di cambiare marcia se vogliono rientrare nella lotta per la promozione in Serie A, dovendo recuperare al Frosinone ben 8 punti di distacco. Il Cittadella naviga in acque tranquilla della metà classifica e arriva a Genova senza niente da perdere.

Genoa-Cittadella, le probabili formazioni delle due squadre

Blessin ha assolutamente bisogno di una vittoria e di una prestazione incoraggiante per scongiurare le voci di un probabile esonero. Si affida a Strootman in regia e Coda al centro dell’attacco.

GENOA(4-2-3-1): Semper, Sabelli, Bani, Dragusin, Frendrup, Puscas, Strootman, Vogliacco, Yalcin, Jagiello, Coda. All. Blessin.

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati, Mattioli, Perticone, Visentin, Donnarumma, Vita, Pavan, Branca, Varela, Antenucci, Berretta. All. Gorini



Genoa-Cittadella, dove vedere la sfida della Serie B

La gara Genoa-Cittadella si giocherà domenica 4 dicembre alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La sfida su DAZN è visibile sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.