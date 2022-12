Serie C, Catanzaro-Francavilla probabili formazioni:

Il campionato di Serie C girone C rischia di diventare una cavalcata solitaria già prima di Natale, ecco le probabili formazioni di Catanzaro-Francavilla match che potrebbe avvicinare ancora di più i calabresi al titolo d’inverno.

Un ruolino di marcia entusiasmante e un vantaggio di 6 punti sulla seconda in classifica (Crotone) sono il biglietto da visita con cui i giallorossi si apprestano a vivere l’ennesima sfida che sembra già segnata. Eppure la Virtus Francavilla è avversario da prendere con le molle. Battendo il Pescara nell’ultimo turno ha permesso proprio al Catanzaro di allungare sui marchigiani, fino a quel momento all’inseguimento. Il contemporaneo pareggio del Crotone col Giugliano ha poi completato un turno completamente favorevole ai ragazzi del patron Noto.

Catanzaro-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: Iemmello guida l’attacco giallorosso

Toccherà come sempre a Pietro Iemmello guidare l’attacco del Catanzaro. Il bomber con trascorsi anche in serie A col Sassuolo è un lusso per la Serie C e insieme a i suoi compagni sta mettendo in piedi un’impresa straordinaria. Il Catanzaro sta avvicinando sempre più il suo ritorno alla cadetteria.

Queste le probabili formazioni di Catanzaro-Francavilla, match che si giocherà domenica 4 dicembre alle ore 14:30:

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Pontisso, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Prezioso, Toscano, Ingrosso; Maiorino, Perez; Patierno.