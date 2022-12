Serie C, Giugliano-Foggia probabili formazioni: tutti i dubbi di Fabio Gallo

Non si ferma il campionato nazionale di Serie C nonostante il Mondiale in Qatar 2022, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Giugliano-Foggia, delicatissima sfida del girone C.

Il Giugliano è in piena zona playoff grazie ai 23 punti racimolati fino ad ora ma arriva da un periodo difficile in cui è incappato in due sconfitte consecutive contro Fidelis Andria (0-2) e contro il lanciatissimo Catanzaro (0-3).

Il Foggia invece è rinfrancato dall’ultima vittoria contro il Messina per 1-0 e vuol lasciarsi alle spalle un periodo difficile. I pugliesi hanno un punto in meno del Giugliano e vogliono scavalcarlo in classifica, issandosi definitivamente nelle zone alte della stessa.

Il match tra le due compagini si disputerà allo stadio Partenio di Avellino, domenica 4 dicembre alle ore 17:30 e sarà valido per la giornata di campionato numero 17. Avellino non evoca piacevoli ricordi al Foggia e fa venire in mente i disordini che poi hanno portato a giocare a campo neutro la sfida contro l’Audace Cerignola su indicazione della prefettura di Foggia.

Giugliano-Foggia, le probabili formazioni: tanti dubbi per Gallo

Se Di Napoli sembra avere le idee chiare su chi mandare in campo, differente è la situazione per Gallo. Il tecnico rossonero continua con il ballottaggio in attacco tra Ogunseye e Vuthay e non ha ancora deciso chi schierare tra i pali. Anche Di Noia e Sciacca potrebbero tirare il fiato, al loro posto sono pronti Malomo e Peschetola. Confermatissimo Petermann, autore del gol da tre punti contro il Messina.

GIUGLIANO (4-3-3): Sassi; Iglio, Biasiol, Zullo, Oyewale; Gladestony, Ceparano, Gomez; Kyeremateng, Salvemini, Di Dio. All. Raffaele Di Napoli.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye. All. Fabio Gallo

Molte scelte saranno fatte all’ultimo momento e dopo aver attentamente valutato il recupero di alcuni calciatori dopo la sfida infrasettimanale che ha visto impegnate tutte le squadre della Serie C.