Serie C, probabili formazioni Latina-Foggia: Gallo all’attacco dei PlayOff

La Serie C supera il giro di boa e riparte con le gare della prima giornata di ritorno, ecco le probabili formazioni di Latina-Foggia, interessante match del girone C. I laziali sono in serie positiva da quattro turni e arrivano da due vittorie consecutive. Vogliono proseguire questo ruolino di marcia che li sta affermando all’interno della zona playoff per la promozione in Serie B. Anche il Foggia attraversa un periodo di forma molto buono che oltre alla risalita nelle zone alte della classifica ha portato anche la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di categoria, sconfiggendo nettamente per 2-0 nientemeno che il Catanzaro, dominante in campionato.

All’andata nerazzurri del latina si imposero al Pino Zaccheria di Foggia col netto punteggio di 3-1, aprendo di fatto la stagione difficile dei rossoneri.

Latina-Foggia, le probabili formazioni: le scelte dei due allenatori

Latina (3-5-2): Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini; Carissoni, Amadio, Tessiore, Di Livio, Sannipoli; Carletti, Fabrizi. ALL. Daniele Di Donato

Foggia (3-4-1-2): Nobile, Di Pasquale, Leo, Sciacca; Patermann, Costa, Schenetti, Di Noia; Peralta, D’Ursi, Vuthaj. ALL. Fabio Gallo

Le due squadre divise da appena un punto in classifica cercano un successo per affermarsi all’interno della zona che vale la promozione in Serie B. Di Donato col collaudato 3-5-2, mentre Gallo sta pensando a Peralta dietro a due attaccanti di ruolo.