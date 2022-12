Serie C, probabili formazioni Picerno-Catanzaro:

Anche per la capolista del girone C della Serie C siamo arrivati al giro di boa della stagione, ecco le probabili formazioni di Picerno-Catanzaro valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Per il Catanzaro un cammino fin qui straordinario. Ben 16 vittorie sulle 19 gare giocate e nessuna sconfitta. Miglior attacco e miglior difesa di tutti i gironi della terza serie del calcio professionistico italiano. 51 punti totalzzati che valgono un +6 sul Crotone secondo, +13 sul Pescara terzo e addirittura +22 sulla Juve Stabia quarta in classifica. Un dominio assoluto che però trova sul suo cammino quella che in questo momento è la squadra più in forma del campionato. Il Picerno non perde da moltissimo e arriva da ben quattro vittorie consecutive. I picernesi cercano un successo di prestigio che se arrivasse darebbe una spinta notevole alle ambizioni della squadra.

All’andata non ci fu storia con i calabresi che s’imposero tra le mura amiche con un nettissimo 4-0. L’unica sconfitta stagionale dei giallorossi e in Coppa Italia di Serie C, Foggia-Catanzaro 2-0.

Picerno-Catanzaro, le probabili formazioni del big match di Serie C

PICERNO (4-2-3-1) Albertazzi, Pagliai, De Franco, Garcia, Guerra; Dettori, De Cristofaro; Golfo, Kouda,D’Angelo; Diop. All. Emilio Longo

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Rolando, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All. Vivarini

Il match si disputerà venerdi 23 dicembre alle ore 14:30 a Picerno.