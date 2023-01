Uno degli svincolati di lusso ha trovato squadra: Daley Blind vestirà la casacca del Bayern per i prossimi 6 mesi. L’olandese era sotto contratto con l’Ajax e la scadenza del suo contratto era 30 giugno 2023 ma, di comune accordo con la società, aveva rescisso il contratto. Dopo meno di una settimana, però, ha trovato subito una nuova squadra e alla soglia dei 33 anni, vestirà la casacca del Bayern fino a fine anno con opzione per un ulteriore anno in base a presenze e bonus.

Blind, una vita all’Ajax

Il nazionale olandese ha vissuto gran parte della sua carriera all’Ajax, essendo stato nelle giovanili dei lancieri dal 1998 al 2008 per poi passare in prima squadra fino al 2010. Dopo solo 5 presenze con l’Ajax è passato in prestito al Groningen per una stagione ed è poi ritornato ai lancieri, vestendo la casacca 97 volte fra il 2010 e il 2014. Nel 2014 la grande occasione Manchester United e coi Reds è sceso in campo ben 90 volte, prima di ritornare all’Ajax nel 2018. Blind nella sua ‘seconda vita’ con la squadra di Amsterdam ha collezionato 127 presenze, per un totale di 334 presenze e 13 reti con i lancieri. Ora il classe 1990 avrà l’opportunità di vestire la casacca dei bavaresi e magari l’occasione di alzare la Champions League.