Cagliari: contro il Como un recupero importante e una defezione. Stadio pieno

Il Cagliari si appresta ad affrontare il Como nella partita casalinga valida per il primo turno del girone di ritorno. Mister Ranieri deve far fronte ad una defezione importante e si spera invece in un recupero altrettanto importante. Battere il Como sarebbe fondamentale per cominciare bene il nuovo corso targato Ranieri.

Le ultime in casa Cagliari

Lo stadio del Cagliari sarà gremito di persone per il nuovo esordio in rossoblù di mister Claudio Ranieri. L’avversario è il Como di Moreno Longo che si presenterà in Sardegna con gli ex Paolo Faragò, Daniele Baselli e, soprattutto, Alberto Cerri. Il tecnico romano può sorridere perché nell’allenamento di ieri si sono allenati con il resto del gruppo Nicolas Viola e Alessandro Di Pardo, mentre potrebbe esserci speranza per un possibile recupero last minute di Marko Rog, allenatosi parzialmente con la squadra. Nulla da fare per Marco Mancosu, gli acciacchi fisici si fanno ancora sentire, mentre potrebbe saltare il match anche il difensore centrale Adam Obert,