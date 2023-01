Cagliari, le parole di Ranieri dopo la prima vittoria: “Che entusiasmo, era importante…”

Claudio Ranieri riporta il Cagliari alla vittoria e lo fa vincendo per 2-0 contro il Como nella sua prima uscita in panchina. Tanto entusiasmo e tutti a “disposizione” dell’esperto mister che ripaga con i 3 punti i tanti tifosi accorsi in sostegno della squadra. Ora il Cagliari vuole proseguire nella sua risalita sperando che non ci siano intoppi durante il percorso.

Le parole di Ranieri dopo la prima vittoria

Il Cagliari batte 2-0 il Como e si prende i tre punti in palio. Vittoria che mancava da un pò e che fa felice tutti in terra sarda. Claudio Ranieri si dice soddisfatto ed è contento anche del tanto entusiasmo che c’era attorno alla squadra. Il Cagliari era partito per vincere il campionato ma le cose non stavano andando bene. Ora c’è stato il cambio di marcia e anche al timone della squadra. Gol di Pavoletti e del nuovo acquisto Paolo Azzi per il Cagliari che regola il Como. Le parole di Ranieri: “Si sono affrontate le due squadre che creano più occasioni della B. La qualità dei miei va messa al servizio della squadra. Oggi il vento ha condizionato la partita, ma è stata buona la prima. Era importante partite bene per tutto l’entusiasmo che c’era”.