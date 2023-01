Calciomercato Cagliari: si sogna un nome per la porta

Il Cagliari dopo l’avvio dell’era Ranieri prova a intervenire in maniera sontuosa anche sul mercato, per dare una svolta definitiva a questa stagione finora non proprio esaltante. Più che altro serve una ripartenza e la società per fare tutto ciò ha deciso di affidare la guida tecnica ad uno degli allenatori più esperti in attività. Il nuovo Cagliari di Claudio Ranieri.

Il nuovo nome per la porta del Cagliari

Il nome nuovo per la porta del Cagliari si tratta di Salvatore Sirigu che intravede i colori rossoblù nel suo futuro in questa sessione invernale di calciomercato. Il portiere classe ’87 potrebbe essere uno dei primi rinforzi per il nuovo Cagliari formato Claudio Ranieri. Sirigu ha sul tavolo anche l’offerta di un altro club di Serie B. La Reggina di Filippo Inzaghi, infatti, è alla ricerca di un nuovo portiere esperto e vorrebbe proprio l’ex Genoa e Torino. La partenza di Sirigu dal Napoli è probabile anche visto il richiamo del giovane Nikita Contini. Sirigu darà la sua risposta entro 5-6 giorni.