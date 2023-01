Calciomercato Cagliari: trattativa avanzata con l’esperto difensore che Ranieri vuole

Il Cagliari di Claudio Ranieri, dopo prima vittoria contro il Como per 2-0 si rituffa a capofitto nel calciomercato. Trattativa avanzata per un difensore esperto che piace al mister e che completerebbe il reparto. Si tratta di un profilo che già conosce il calcio italiano per i suoi tanti anni di militanza in Serie A. Vedremo se andrà a buon fine da subito.

Il nome del difensore cercato dal Cagliari

Dopo aver vagliato diversi profili, da Omar Colley della Sampdoria a Norbert Gyomber della Salernitana, il direttore sportivo Nereo Bonato sembra aver scelto il nome sul quale affondare il colpo in questa sessione invernale di calciomercato. Il Cagliari ha iniziato a trattare con la Cremonese per garantirsi le prestazioni sportive del centrale difensivo Vlad Chiriches. Il difensore rumeno classe ’89 fin qui ha collezionato appena sei presenze con i grigiorossi. La società di Tommaso Giulini potrebbe chiudere il colpo per fornire a mister Claudio Ranieri il centrale d’esperienza richiesto per garantire carattere e solidità ai giovani del proprio pacchetto arretrato.