Cagliari: da esubero a migliore in campo con i complimenti di Ranieri

A volte i destini dei giocatori all’interno della squadra cambiano in modo repentino, sia nel bene che nel male. Stavolta è successo in modo positivo e il centrocampista in questione si è ripreso il Cagliari.

Il centrocampista migliore in campo contro il Como

Il giocatore in questione che si è ripreso il Cagliari si tratta di Nahitan Nandez. Protagonista, poi separato in casa, poi esubero, fino a tornare protagonista con il nuovo corso Ranieri. Questo è stato il percorso di Nandez al Cagliari. Nell’ultima partita è stato votato dai tifosi come migliore in campo e anche Ranieri ha avuto parole al miele per lui. Il mister lo ha definito un valore aggiunto, ricordando quanto da avversario lo temeva e come lo metteva in difficoltà. Secondo Ranieri ha sofferto l’adattamento alla categoria. Niente valzer di calciomercato in arrivo per Nandez allora? Niente si può affermare con certezza, anche se la strada sembra quella di un nuovo amore con il Cagliari. L’offerta del Valencia però rimane viva, a Nandez la scelta.