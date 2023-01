A poche ore dalla chiusura, si infiamma il calciomercato Roma: è fatta per Diego Llorente. Il giocatore del Leeds ha lasciato l’Inghilterra ed è atterrato pochi minuti fa a Roma per le visite e la firma.

Calciomercato Roma, è fatta per Diego Llorente

Il difensore centrale, 29 anni, è sbarcato a Fiumicino, nelle prossime ore sono previste le visite mediche e poi la firma del contratto. Il giocatore è arrivato in prestito dal Leeds.

Il giocatore arriva infatti in prestito oneroso dal Leeds con diritto di riscatto: a lui il compito di far credere la Roma nelle sue qualità e quindi venire riscattato da Tiago Pinto.

Il giocatore spagnolo non aveva molto spazio in Premier League, nelle 20 giornate disputate ha raccolto appena 8 presenze. La separazione, seppur momentanea, dal club inglese, è stata decisa da entrambe le parti. Tra 6 mesi si penserà al futuro, intanto, l’ex Malaga e Real Madrid è giallorosso.

La firma, a Trigoria, è prevista nella giornata di domani (martedì 31 gennaio). Llorente non è soltanto un difensore centrale, lo Special One potrà usarlo anche come terzino destro. Mourinho lo conosce proprio dai tempi del Real Madrid. L’allenatore aveva bisogno di un difensore dai piedi buoni, capace di impostare l’azione dal basso, ma forte anche nel gioco aereo. Con Llorente la Roma ha un’opzione in più per la difesa.