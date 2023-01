Cesena-Rimini, diretta TV in chiaro e streaming live gratis, Teleromagna. Dove vedere Serie C

Torna la Serie C e va in scena l’attesissimo derby romagnolo Cesena-Rimini, scopri dove vedere la partita in diretta TV e streaming live. Una gara che ha il sapore del grande evento sula costa romagnola essendo considerato il vero e proprio derby.

Due squadre che stanno facendo rispettivamente un ottimo campionato con i cesenati lanciatissimi al 3° posto in classifica e dentro la lotta per la promozione diretta in Serie B. Anche il Rimini però distnziato dai rivali di 8 punti (39 il Cesena, 31 il Rimini) occupa la posizione numero 9 della classifica ed è in piena lotta per i PlayOff.

All’andata le due squadre dettero vita ad un incontro equilibrato in cui però i bianconeri cesenati riuscirono ad espugnare il campo dei rivali cl punteggio di 1-0. Scopriamo adesso dove vedere Cesena-Rimini valevole per la giornata numero 21 della Serie C Girone B.

Cesena-Rimini, ecco dove vedere il derby romagnolo in streaming

Cesena-Rimini si giocherà al Manuzzi il giorno 8 gennaio 2023 alle ore 14:30. Sarà possibile vedere il match su Eleven Sport dopo essersi registrati al sito www.elevensport.it ed aver sottoscritto uno degli abbonamenti mensili oppure annuali. E’ possibile anche scaricare l’APP di Eleven Sport su un dispositvo mobile e procedere come sopra. La partita sarà trasmessa anche in differita alle ore 21:00 in chiaro su Teleromagna.