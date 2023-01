La prima classifica dei migliori marcatori europei dell’anno 2023 per la stagione in corso è stata appena stilata. Nei primi 10 c’è anche un giocatore della Serie A, non capitava dalla scorsa stagione.

Classifica dei migliori marcatori europei: Vistor Osimhen nella Top10

Si tratta di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Non solo magie in campo, il fuoriclasse del club partenopeo è entrato nella Top 10 dei migliori marcatori europei; così l’Italia torna in classifica grazie alle prodezze del 24enne nigeriano.

L’eccezionale alieno norvegese, Erling Haaland, continua a mantenere la vetta della classifica, tutto grazie ai record che continua a fare con la maglia del Manchester City. Haaland è primo in classifica grazie ai 25 gol nelle 19 partite di competizioni nazionali che ha fino ad oggi ha disputato. Al secondo posto troviamo Enner Valencia del Fenerbache, con 19 gol in 17 partite. L’ultimo posto del podio è di Kyogo Furuhashi, giocatore del Glasgow Rangers grazie ai suoi 17 gol in 21 partite.

Victor Osimhen, si piazza all’ottavo posto con 14 gol in 16 partite. Segue l’intera classifica.

Top 10

1) Erling Haaland (22 anni / Manchester City / Norvegia) – 25 gol in 19 partite (1.551 minuti)

2) Enner Valencia (33 anni / Fenerbahçe / Ecuador) – 19 gol in 17 partite (1.159 minuti)

3) Kyogo Furuhashi (28 anni / Glasgow Celtic / Giappone) – 17 gol in 21 partite (1.392 minuti)

4) Paul Onuachu (28 anni / Genk / Nigeria) – 16 gol in 19 partite (1.182 minuti)

5) Harry Kane (29 anni / Tottenham / Inghilterra / 16 gol in 21 partite (1.878 minuti)

6) Lawrence Shankland (27 anni / Heart of Midlothian / Scozia / 16 gol in 23 partite (1.791 minuti)

7) Vladimir Sychevoy (26 anni / Orenburg / Russia / 14 gol in 15 partite (1.079 minuti)

8) Victor Osimhen (24 anni/ Napoli / Nigeria/ 14 gol in 16 partite (1.328 minuti)

9) Quincy Promes (31 anni / Spartak Mosca/ Paesi Bassi / 14 gol in 16 partite (1.440 minuti)

10) Vincent Jassent (28 anni / Royal Antwerp / Paesi Bassi / 14 gol in 22 partite (1.615 minuti)