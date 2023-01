Giovedì 26 gennaio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per i quarti di finale di Coppa del Re, competizione nazionale spagnola, tra Real Madrid-Atletico Madrid. Le due compagini si sfideranno allo stadio Cívitas Metropolitano, situato a Madrid.

Coppa del Re, Real Madrid-Atletico Madrid: come arrivano le due squadre

Il Real Madrid si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due partite di Liga spagnola. I blancos, infatti, hanno perso in trasferta 2-1 contro il Villareal ed hanno vinto in trasferta per 0-2 contro l’Athletic Bilbao. Inoltre, il Real Madrid ha perso la Supercoppa spagnola contro il Barcellona per 1-3. L’Atletico Madrid, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I colchoneros, infatti, hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro l’Almeria ed hanno vinto 3-0 in casa contro il Valladolid.

Coppa del Re, probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid

Real Madrid ed Atletico Madrid si sfideranno alle 21:00 di giovedì 26 gennaio 2023 in un match valido per i quarti di finale della Copa del Rey.

Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti. Indisponibili: Tchouameni, Carvajal, Alaba, Hazard, Vazqzuez

Probabile formazione Atletico Madrid (4-1-4-1): Oblak; Molina, Witsel, Hermoso, Mandava; Koke; Llorente, Griezmann, Lemar, Correa; Morata. Allenatore: Simeone. Indisponibili: –