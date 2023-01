Real Madrid-Barcellona diretta tv gratis e streaming live: dove vedere Supercoppa di Spagna

Domenica 15 gennaio 2023 va in scena a Riyadh la finale della Supercoppa di Spagna 2023 Real Madrid-Barcellona, ecco dove vedere l’ennesima edizione del Clasico del calcio spagnolo.

Le due squadre si affrontano dopo aver eliminato con non poca fatica il Valencia di Gattuso (Real Madrid) e il Betis Siviglia di Pellegrini (Barcellona) in entrambi i casi dopo i calci di rigore. La formula del quadrangolare per assegnare la Supercoppa è un format innovativo adottato dalla Federazione Spagnola che oltre a portare molti soldi nelle casse di Federazione e società alimenta lo spettacolo. Contestato dai tifosi che non possono seguire le squadre piace molto invece agli addetti ai lavori. Inoltre garantisce un’alternanza sportiva e di risultato, tanto che il Clasico in finale è alla sua prima volta da quando è stata adottata questa formula.

Nell’ultima sfida tra i due club si è imposto il Real Madrid di Carlo Ancelotti per 3-1, anche se al momento è il Barcellona a guidare la Liga a +3 proprio sui Blancos.

Supercoppa di Spagna Real Madrid-Barcellona: probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Fernandez; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; S. Roberto, Araujo, Koundé, J. Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé.

All. Xavi

Real Madrid-Barcellona, dove vedere la Supercoppa di Spagna

La partita Real Madrid-Barcellona si giocherà in Arabia Saudita domenica 15 gennaio alle ore 20. Nessuna emittente televisiva italiana ha acquistato i diritti televisivi e quindi non sarà possibile seguire l’evento. Evento che non sarà disponibile neppure in streaming.

Si potrà seguire la sfida attraverso i siti ufficiali delle due società e della Federazione Spagnola, oltre che sui canali social dei due club e dell’organizzazione saudita.