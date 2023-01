COPPA ITALIA – DOVE VEDERE INTER-PARMA

Torna la Coppa Italia, si riparte dagli ottavi, a San Siro andrà in scena Inter-Parma, ore 21, martedì 10 gennaio 2023. La partita verrà gestita dall’arbitro A. Prontera.

L’Inter arriva al match contro i Ducali dopo la tremenda delusione della partita di campionato contro il Monza, dove i nerazzurri hanno perso 2 punti importanti. Ma tutta l’attenzione adesso è soltanto sulla gara di coppa, importante per la formazione di Simone Inzaghi.

Il Parma arriva alla partita contro l’Inter in condizioni ottimali, sesto posto in classifica di Serie B. Per ottenere gli ottavi di Coppa gli emiliani hanno battuto un grande Bari (1-0) nella fase precedente.

PRECEDENTI. L’ultima volta che abbiamo visto Inter-Parma sfidarsi per la coppa tricolore è nel 2005/2006, quando a passare il turno è stata la formazione lombarda (1-0 all’andata; 0-0 al ritorno).

Coppa Italia – Dove vedere Inter-Parma

Il match degli ottavi di Coppa Italia tra Inter-Parma di martedì 10 gennaio 2023 ore 21, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Mediaset. La partita si potrà seguire in chiaro su Canale 5. Inoltre la sfida si potrà guardare anche in streaming e in modo gratuito su Mediaset Infinity: basterà registrarsi e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’ cliccando successivamente su quella di Canale 5.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese.