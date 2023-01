Non ci sono buone notizie da Casa Inter, dubbi per Lukaku, il riscatto sembra lontano per l’attaccante belga. Il 29enne, di proprietà del Chelsea, potrebbe non restare a Milano a fine campionato.

Inter, dubbi per Lukaku: il riscatto sembra lontano

Sembra che la squadra lombarda proverà ad allungare il prestito del nazionale belga, anche se le informazioni della GsS dicono ben altro, ma vanno sicuramente valorizzate nel tempo. Tutto questo a causa dei dubbi dei nerazzurri in relazione ai problemi fisici del cannoniere che continuano a presentarsi da quando ha fatto ritorno alla Pinetina.

La società della Beneamata ha fatto di tutto per riportarlo in Italia, Big Rom è stato uno dei protagonisti principali della vittoria del Campionato 2020/21; ma la mancanza di lucidità sul campo e di salute, presenti in questa stagione, rendono difficile la sua permanenza.

Il motivo è prettamente fisico: Romelu ha bisogno di un riscaldamento molto lungo, per mettere in moto il suo corpo. Quello di Monza del secondo tempo, prima dell’ingresso in campo, è durato meno di dieci minuti.

Il giocatore ha più volte dichiarato il suo amore per la maglia nerazzurra, ma non sarà sufficiente a fine stagione; per poter restare in Italia è necessario ritrovare la versione migliore.

Lukaku, se non verrà riscattato (è in nerazzurro con Prestito Oneroso) dalla società lombarda, dovrà tornare in Inghilterra, con la maglia dei Blues.