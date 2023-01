Coppa Italia, probabili formazioni Juventus-Monza: le scelte di Allegri a Palladino

Giovedì 19 gennaio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Juventus-Monza. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino, si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino.

Coppa Italia, Juventus-Monza: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro l’Udinese ed hanno perso in trasferta per 5-1 contro il Napoli. Il Monza, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. In particolare, i lombardi hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Monza ed hanno vinto 2-3 in trasferta contro la Cremonese.

Coppa Italia, probabili formazioni Juventus-Monza

La Juventus esordisce in Coppa Italia sfidando il Monza in occasione degli ottavi di finale. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Monza, match di scena giovedì 19 gennaio (ore 21.00) tra le mura dell’Allianz Stadium.

Le probabili formazioni:

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Soulé; Kean. All. Allegri.

Monza (3-4-2-1): Cragno; Caldirola, Marlon, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Barberis, Valoti; D’Alessandro, Carlos Augusto; Gytkjaer. All. Palladino.