Juventus-Monza diretta tv in chiaro, streaming live gratis. Dove vedere Coppa Italia

Ottavi di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino, ecco dove vedere Juventus-Monza, gara interessante che si giocherà giovedi 19 gennaio 2023.

I bianconeri arrivano all’impegno dopo la pesantissima batosta rimediata al Maradona di Napoli dove gli uomini di Allegri hanno subito un passivo di 5-1 contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Diverso invece il morale del Monza guidato alla grande da Raffaele Palladino, ex calciatore proprio della Juventus. I brianzoli infatti arrivano dalla vittoria per 3-2 maturata a Cremona e che è costata la panchina al tecnico Massimiliano Alvini esonerato dopo l’ennesima sconfitta. Chi vince troverà nei quarti di finale la vincente della sfida tra Lazio e Bologna.

Juventus-Monza, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Kean.

allenatore: Massimiliano Allegri

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer, Caprari.

allenatore: Raffaele Palladino

Dove vedere Juventus-Monza in diretta tv in chiaro e in streaming live

Juventus-Monza si giocherà all’Allianz Stadium di Torino giovedi 19 gennaio 2023 alle ore 21:00 ed è valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà possibile seguire il match in diretta tv in chiaro e gratuitamente su Canale 5 tramite qualunque tipo di Smart TV. La gara andrà in onda anche in streaming live sulla piattaforma Mediaset Infinity scaricando l’App su dispositivo mobile.

Serie A, Monza-Juventus 1-0

Le due squadre si sono già affrontate in Campionato e in quel caso fu clamorosamente il Monza ad avere la meglio sulla Juventus. Si trattava della prima partita di Raffaele Palladino sulla panchina dei brianzoli dopo la promozione dalla Primavera a seguito dell’esonero di Stroppa. Un Monza ultimo in classifica riuscì a trovare la prima vittoria in Serie A battendo la Juventus per 1-0 e aprendone ufficialmente la crisi.

Questa di Coppa Italia sarà una partita diversa che i bianconeri temono particolarmente.