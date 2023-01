Coppa Italia, Roma-Genoa probabili formazioni: Gilardino sfida Mourinho

Ottavi di finale di Coppa Italia in programma al’Olimpico, ecco le probabili formazioni dell sfida Roma-Genoa, un classico del calcio italiano anche se i grifoni militano attualmente in Serie B. La sfida mette di fronte due tecnici agli antipodi: il pluridecorato e navigatissimo José Mourinho alla guida della Roma e il giovane Alberto Gilardino, ex calciatore di grande fama e tecnico subentrato sulla panchina del Genoa.

Sulla carta non ci dovrebbe essere troppa partita, la categoria di differenza e quella di organico certificano una certa supremazia giallarossa e il ruolo di favorito per la qualificazione. La gara di ieri Inter-Parma, finita solo ai supplementari, dice invece che si tratta di gare aperte e tutt’altro che semplici.

Lo scorso anno, prima della retrocessione del Genoa, la Roma fu fermata sullo 0-0 in una gara ricca di polemiche con un gol annullato a Zaniolo veramente dubbio.

Roma-Genoa, probabili formazioni: l’ex Strootman guida il Genoa in Coppa Italia

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Genoa (4-3-3): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino.

Poco turnover per entrambi i tecnici. Mourinho vuol provare ad arrivare in fondo alla Coppa Italia e ha preparato bene Roma-Genoa. Gilardino è convinto di non partire sconfitto nella gara dell’Olimpico.