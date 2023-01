DOVE VEDERE JUVENTUS-ATALANTA – SERIE A –

Domenica 22 gennaio 2023 alle ore 20.45 si giocherà Juventus-Atalanta. La partita all’Allianz Stadium, è valida per la 19esima giornata di Serie A, verrà arbitrata da (ancora non designato).

La JUVENTUS arriva dalla tremenda sconfitta contro il Napoli. Un risultato storico, difficile da dimenticare, 5-1. Contro l’Atalanta sarà necessario voltare pagina, importante per non perdere la terza posizione in campionato. La formazione di Allegri ritrova qualche giocatore, uno su tutti Chiesa, ritornato già contro i partenopei.

L’ATALANTA, a differenza dei bianconeri, arriva da un altro risultato storico, 8-2 inflitto alla Salernitana. La Dea guidata da Gasperini è così sesta in campionato con 34 punti. Un girone d’andata eccellente quello dei nerazzurri che, nella 19esima giornata, proveranno, come sempre a fermare la Vecchia Signora.

I precedenti tra Juventus-Atalanta dal 1993 ad oggi sono 45: 13 pareggi; 30 vittorie della Vecchia Signora, 2 vittorie della Dea.

Dove vedere Juventus-Atalanta

La partita Juventus-Atalanta di domenica 22 gennaio 2023 ore 20.45 verrà trasmessa in diretta su DAZN. (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora) visibile su una moderna smart tv (anche sullo SkyQ), o collegando un normale televisore ad una console Playstation o Xbox, o TimVision Box o utilizzando dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida si potrà seguire anche in diretta streaming sempre tramite app di DAZN su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre è possibile seguire la partita in streaming tramite l’app di Sky Go.