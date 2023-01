Keita risponde a Icardi: “Non vogliamo essere accostati a voi”

La telenovela legata a Wanda e Icardi sembra non avere fine. Nella giornata di ieri era circolata la voce di un tradimento di Wanda con Keita, ex compagno di squadra di Icardi all’Inter, con annessi screenshots dell’argentino pubblicati sui suoi social, coi quali mostrava delle conversazioni con la moglie del senegalese. Come riportato dal Corriere dello Sport, Keita e la moglie avrebbero parlato con un giornalista, dicendo la loro versione.

Keita risponde a Icardi: “Non accostateci a voi”

La moglie del senegalese ha dichiarato: “Vivono di questo, di queste notizie, ma noi non vogliamo niente a che fare con questo” e ha poi continuato così “Oggi ha coinvolto noi, domani magari toccherà a qualcun altro: come ti viene in mente di dire una cosa del genere? Abbiamo passato dei compleanni insieme da colleghi di lavoro, abbiamo avuto un rapporto cordiale. Non ci piace questa vita, loro vivono così e ti mangiano la testa, sono davvero stupidi, sono dei bambini, non voglio che i nostri nomi vengano accostati ai loro, non ci vogliamo nemmeno prendere un caffè. Mio marito è un calciatore e non fa gossip, non voglio che queste persone mettano il mio nome da nessuna parte. Il mio nome non deve essere accostato a queste persone“.