La relazione fra Wanda Nara e Icardi continua a essere turbolenta e secondo alcune voci provenienti dalla Spagna, la showgirl argentina avrebbe avuto una relazione nascosta con Keita Balde, ex compagno di squadra di Icardi. Secondo la fonte Jordi Martin, ci sarebbe stato questo tradimento e sarebbe proprio il calciatore attualmente in forza allo Spartak Mosca e campione d’Africa 2022 ad avere avuto questa relazione con Wanda. Icardi avrebbe scoperto questo tradimento di Wanda con Keita tramite alcuni movimenti sospetti su una loro carta di credito.

Wanda-Keita: lo sfogo di Icardi

E Mauro Icardi ha colto l’occasione per contattare la moglie di Keita, sposati da soli 8 mesi fra l’altro, mettendola al presente della situazione. Ha pubblicato nelle sue storie Instagram la conversazione avuta con la moglie del senegalese: “Ti risparmio il chiarimento di domani mattina, così hai tempo per altre cose. Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) [..] Voglio chiarirti che non ho avuto nessuna lite con Wanda perché siamo stati fino alle sei di mattina a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina.”