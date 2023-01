Manchester City-Chelsea, diretta TV e streaming live. Dove vedere FA Cup

Il calcio inglese non si ferma mai e questa volta tocca alla FA Cup mandare in campo il meglio d’oltremanica, ecco dove poter vedere in diretta TV e streaming live Manchester City-Chelsea. Le due squadre si affrontano in stagione per la terza volta dopo che il City ha già eliminato i blues dalla Carabao Cup. Due giorni fa invece è toccato al turno di Premier League, dove il City ha avuto ancora la meglio espugnando Stanford Bridge per 1-0 grazie al gol confezionato dai subentranti Grealish e Mahrez.

Probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Aké, Stones, Akanji, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Allenatore: Guardiola.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic.

Allenatore: Potter.

Manchester City-Chelsea, dove vedere FA Cup

La gara Manchester City-Chelsea valevole per il terzo turno della FA Cup si disputerà domenica 8 gennaio alle ore 17:30. Sarà possibile seguire la sfida in streaming su DAZN attraverso tutti i dispositivi mobili, PC e smart TV. Il commento della sfida sarà affidato a Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.

L’ultima sfida in Premier League

Le due squadre si sono affrontate appena due giorni fa in Premier League ma a campi invertiti. Ha vinto il City al termine di una gara equilibrata e risolta dai cambi voluti da Pep Guardiola.