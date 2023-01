Manchester United-Charlton Athletic, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Carabao Cup

Questa sera alle ore 21 ad “Old Trafford” si disputerà il match Manchester United-Charlton Athletic, valevole per i quarti di finale della Carabao Cup (Coppa di Lega inglese); i “Red Devils” nei due turni precedenti hanno sconfitto in casa Aston Villa (4-2) e Burnley (2-0), mentre i londinesi (League One) hanno eliminato in serie QPR (ai rigori), Walsall (1-0), Stevenage (ai rigori) e Brighton (ancora ai rigori).

Sono 37 i precedenti complessivi tra le due squadre con lo United nettamente in vantaggio per 26-4 e 7 pareggi; ultima sfida risale al 10 febbraio 2007 quando il Manchester si impose in casa per 2-0 per la 27.a giornata di Premier League.

Manchester United-Charlton Athletic, probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Casemiro, Eriksen; Rashford, Bruno Fernandes, Antony; Martial.

CHARLTON ATHLETIC (4-4-2): MacGillivray; Chin, Lavelle, Innis, Sessegnon; Sakyi, Fraser, Dobson, Campbell; Kirk, Stockley.

Dove vedere Manchester United-Charlton Athletic in tv e streaming

Il match Manchester United-Charlton Athletic sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La telecronaca sarà a cura di Edoardo Testoni.

10 febbraio 2007, Manchester United-Charlton Athletic 2-0: gli highlights