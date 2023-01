Domani sera, alle ore 21, all’ “Old Trafford” di Manchester, si disputerà il match Manchester United-Everton, match valido per i 32.esimi di finale della FA Cup. Prima di scoprire dove vedere Manchester United-Everton in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

In questo turno si affrontano due formazioni di Premier League che in questo campionato stanno avendo un rendimento completamente diverso: il Manchester United è quarto in classifica con 35 punti e sta vivendo un buon momento di forma; l’Everton, invece, è nella zona calda della classifica con 15 punti. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non si andrà ai tempi supplementari, bensì si procederà al Replay della sfida a campi invertiti.

Segui Manchester United-Everton su DAZN. Attiva ora.

Dove vedere Manchester United-Everton, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Manchester United-Everton, valevole per i 32.esimi di finale della FA Cup, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.