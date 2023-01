Manchester United-Reading, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere FA Cup

Questa sera alle ore 21 ad “Old Trafford” si disputerà il match Manchester United-Reading, valevole per il quarto turno (sedicesimi di finale) di FA Cup; nel turno precedenti i “Red Devils” (3° in Premier League) hanno avuto la meglio sull’Everton (3-1), mentre la squadra del Berkshire (14° posto in Championship) ha sconfitto il Watford (2-0).

Sono dodici i precedenti complessivi tra le due squadre con lo United in vantaggio per 9-0 e tre pareggi; l’ultima sfida risale al terzo turno della FA Cup 2018/19, quando il Manchester si impose in casa per 2-0 (5 gennaio 2019).

Manchester United-Reading, probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Heaton; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Eriksen, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. All.: Ten Hag.

READING (5-3-2): Lumley; Holmes, McIntyre, Baba, Yiadom, Loum; Hendrick, Fornah, Hoilett; Meité, Ince. All.: Ince.

Dove vedere Manchester United-Reading in tv e streaming

