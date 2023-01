Alle 20.45 al Maradona andrà in scena Napoli-Juventus. Big match di Serie A valido per la 18esima giornata di campionato. In sfida le prime due della classifica, con la formazione campana che guida il campionato con 44 punti, seguiti dai bianconeri con 37 punti. Una sfida che vale più del solito, che ha un valore maggiore per la formazione di Luciano Spalletti, la quale, con una vittoria, potrebbe allungare molto sulle inseguitrici. Seguono in aggiornamento live Napoli-Juventus, formazioni ufficiali.

Napoli-Juventus, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik

ARBITRO: Doveri di Roma.

I precedenti

Sarà la 154esima sfida in Serie A per Napoli e Juventus. Il bilancio è di 70 successi per la Vecchia Signora, 48 pareggi e 34 vittorie dei partenopei. Durante queste gare i gol messi a segno dalla formazione bianconera sono 224, quelli fatti dal Napoli sono 167.

Il Napoli ha vinto le ultime 3 partite interne contro la Juve, l’ultima vittoria dei bianconeri al Maradona risale al 2019. Delle 76 gare giocate sul proprio campo di gioco il Napoli ne ha pareggiate 26.