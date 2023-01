Newcastle-Leicester, diretta TV e streaming: dove vedere Coppa di Lega

Quarti di finale della Coppa di Lega inglese Carabao Cup, ecco dove vedere Newcastle-Leicester in diretta televisiva e streaming live. Le due squadre si giocano l’accesso alle semifinali della seconda coppa inglese per importanza dopo la FA Cup. Nel turno precedente i bianconeri hanno sconfitto a fatica per 1-0 il Bournemouth, altra squadra di Premier League. Più agevole il compito delle Fox che hanno liquidato per 3-0 il MK Dons, squadra di categoria inferiore.

Questo il programma completo dei quarti di finale di Carabao Cup:

Manchester United – Charlton

Newcastle – Leicester City

Nottingham Forest – Wolverhampton

Southampton – Manchester City

https://youtu.be/ib2Ut2QO77U

Le due squadre si sono affrontate da poco anche in Premier League, anche se a campi invertiti. Fattore campo ribaltato dal Newcastle che si è comunque imposto con un perentorio 3-0.

Newcastle-Leicester, dove vedere quarti di finale Coppa di Lega

La gara di quarti di finale di Coppa di Lega Carabao Cup Newcastle-Leicester si disputerà martedi 10 gennaio alle ore 21:00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su DAZN, anche scaricando l’APP su un qualsiasi dispositivo mobile. La telecronaca è affidata a Federico Zanon.

La partita si disputa in gara secca e la vincente avrà accesso alle semifinali della competizione. Semifinali che invece saranno in gare di andata e ritorno per decidere chi si giocherà il titolo.