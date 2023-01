Questa sera, alle ore 21, al “City Ground” di Nottingham, si disputerà il match Nottingham-Manchester United, valido per la semifinale di andata della EFL Cup. Prima di scoprire dove vedere Nottingham-Manchester United in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Nottingham ha eliminato ai 32.esimi di finale il Grimsby (0-3), ai 16.esimi il Tottenham (2-0), agli ottavi il Blackburn (1-4) e ai quarti il Wolverhampton (2-1). Il Manchester United, invece, ha superato ai 16.esimi di finale l’Aston Villa (4-2), agli ottavi il Burnley (2-0) e ai quarti il Charlton (3-0). Il match di ritorno si disputerà mercoledì 1° febbraio alle ore 21 a “Old Trafford”.

PROBABILI FORMAZIONI NOTTINGHAM-MANCHESTER UNITED

NOTTINGHAM (4-3-1-2): Henderson; Aurier, Worrall, McKenna, Lodi; Mangala, Freuler, Yates; Scarpa; Gibbs-White, Johnson. All. Cooper.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Heaton; Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia; Fred, Casemiro; Antony, B. Fernandes, Garnacho; Weghorst. All. Ten Hag.

Dove vedere Nottingham-Manchester United, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Nottingham-Manchester United, valevole per la semifinale di andata della EFL Cup, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.