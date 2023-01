Quest’anno è un vulcano in piena eruzione, un gol dopo l’altro per l’attaccante del Napoli. All’estero è già una star e gli occhi sono puntati tutti su di lui, Osimhen, è duello in Premier League per l’attaccante. Gli inglesi, più di un club, hanno intenzione di portarlo via dalla città campana.

Osimhen, duello in Premier League: obiettivo di United e Arsenal

Victor Osimhen, attaccante nigeriano, 24 anni, è uno degli eroi della stagione del Napoli che è in testa alla Serie A con un grande vantaggio sulla seconda classificata (Milan) ed è agli ottavi di finale di Champions League. L’attaccante nigeriano ha segnato 13 gol nelle 17 partite giocate in questa stagione.

Il 24enne è già sorteggiato in Premier. Lo United e l’Arsenal sono pazzi di lui e pronti a fargli firmare un contratto. Attaccante di livello mondiale, il nigeriano sarebbe nella lista dei preferiti. Ma non è finita qui. Il Newcastle, che vuole affermarsi nelle posizioni di Champions League, sarebbe disposto a sborsare il primo grosso trasferimento per avere uno degli attaccanti alla moda, visto che l’ingaggio supererebbe i 100 milioni.

Riusciranno gli inglesi a convincere il giocatore e la società partenopea alla trattativa? Per il giocatore potrebbe essere l’opportunità giusta per la carriera, per la società quella di incassare una cifra notevole; ma non va dimenticato che c’è sempre “l’amore per la maglia”.