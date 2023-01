Premier League, Manchester City-Tottenham probabili formazioni: Conte sfida Guardiola

Recupero della settima giornata di Premier League, si gioca infatti giovedi 19 gennaio Manchester City-Tottenham, ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

Va in scena la sfida tra due deluse della Premier League. Il Manchester City di Pep Guardiola arriva dalla sconfitta nel derby contro lo United maturata dopo essere passato in vantaggio e poi scavalcato col punteggio di 2-1 nella straordinaria cornice di Old Trafford. I ragazzi di mister Antonio Conte sono stati invece sconfitto tra le mura amiche dalla capolista Arsenal, abbandonando di fatto ogni velleità di rimonta. Entrambe le squadre sono staccate in classifica. Il City è attualmente secondo a -8 dai Gunners, mentre Conte è sprofondato a -14 (-5 dalla zona Champions) e pare sempre più lontano dal Tottenham per la prossima stagione.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Premier League all’Etihad Stadium fu proprio il Tottenham di Conte ad avere la meglio. I bianchi di Londra batterono il Manchester City per 3-2 grazie alla prima rete “inglese” di Kulusevski e ad una doppietta di Harry Kane nel secondo tempo.

Manchester City-Tottenham, le probabili formazioni del recupero della settima giornata di Premier League

MANCHESTER CITY:

allenatore: Pep Guardiola

TOTTENHAM:

allenatore: Antonio Conte



Le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham sono ai fase di AGGIORNAMENTO