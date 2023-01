Premier League, Manchester United-Manchester City le probabili formazioni

Torna la Premier League e si riparte col botto, è infatti in programma il derby Manchester United-Manchester City e queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida. Il derby numero 189 si giocherà ad Old Trafford dopo che i Citizens hanno vinto 4 delle ultime 5 stracittadine. Il momento di forma però dice che lo United è reduce da ben quattro vittorie consecutive di cui tre senza subire rete e una vittoria nella sfida ai cugini li porterebbe proprio a -1 dai ragazzi di Guardiola. City che però resta l’ultima avversaria credibile dell’Arsenal e soltanto vincendo può continuare a sperare in una rimonta difficile ma non impossibile.

La sosta per il Mondiale ha restituito due squadre in buona condizione, ma se lo United è fortemente in ascesa il City sembra che debba ancora recuperare il passo di inizio stagione e l’eliminazione dalla Coppa di Lega ne è una riprova.



All’andata finì con un pirotecnico 6-3 a favore del City, in un match in cui non ci fu mai storia. Haaland con una tripletta fu il mattatore dell’incontro al quale contribuì anche Foden segnando due reti.

Manchester United-Manchester City, le probabili formazioni del derby di Premier League

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Martinez, Varane, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, B. Fernandes, Rashford; Martial.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Stones, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden.