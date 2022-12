Premier League, probabili formazioni Brentford-Liverpool: Klopp cerca punti in trasferta

La Premier League non si ferma e torna in campo anche nei primi giorni dell’anno, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Brentford-Liverpool valevole per la giornata di campionato numero 19. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nell’ultimo turno di campionato e vogliono iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile.

I Reds stanno vivendo una stagione abbastanza tribolata che li vede lontanissimi dalla vetta della classifica occupata dall’Arsenal di Arteta. Servono punti per restare in scia alla zona Champions League, vero e proprio obiettivo perseguibile da qui a fine stagione. Il Brentford di Frank vive invece una stagione in linea con quelli che sono gli obiettivi. Una solida posizione di metà classifica e la fama di squadra difficile da affrontare.

Premier League, le probabili formazioni di Brentford-Liverpool

Queste le probabili formazioni della sfida Brentford-Liverpool:

Brentford (4-3-3): Raya, Mee, Henry, Roerslev, Pinnock; Norgaard, Jensen, Mbeumo; Toney, Dasilva, Valencia. ALL: Frank

Liverpool (4-4-2): Allison, Matip, Van Dijk, Robertson; Alcantara, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Elliott; Salah, Nunez. ALL: Klopp

Il Liverpool cerca assolutamente una vittoria che ne rilancerebbe la candidatura per la partecipazione alla prossima Champions League. Klopp deve fare i conti con alcuni assenti e condizione non al top, ma può comunque contare su un undici di assoluto valore. Il Brentford dal canto suo venderà cara la pelle.