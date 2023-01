La Salernitana ritrova la vittoria e Nicola esulta: “Siamo sulla strada giusta”

La Salernitana vince a Lecce, in un campo difficilissimo da sbancare e dove erano incappate ultimamente in brutte prestazioni sia Lazio che Milan. Invece la Salernitana fa la voce grossa e mette subito in chiaro le intenzioni in questo match. Di fatto ne esce con i 3 punti e con il morale ritrovato dopo le ultime brutte partite, su tutte la sconfitta di Bergamo e in conseguente allontanamento di Nicola. Allenatore granata che è soddisfatto e indica la via da percorrere ai suoi.

Nicola soddisfatto della prestazione della Salernitana

La Salernitana torna alla vittoria e lo fa a Lecce. La squadra di Nicola torna a mettere le mani su una vittoria che mancava dal 30 ottobre contro la Lazio. Il successo di Lecce, permette alla Salernitana di riprendere con decisione la propria corsa verso l’obiettivo salvezza. Vittoria per 2-1 con i gol di Dia e Vilhena e tre punti pesantissimi conquistati. Al termine del match, mister Davide Nicola ha commentato la vittoria in conferenza stampa: “Mi è piaciuto come abbiamo interpretato la partita, lo spirito dei ragazzi e l’approccio dei nuovi arrivati che si sono integrati molto bene. La strada è quella giusta, dovevamo e lo abbiamo fatto, ritrovare la compattezza”.