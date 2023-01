Serie A, probabili formazioni Lecce-Milan: le scelte di Baroni e Pioli

Sabato 14 gennaio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A tra Lecce-Milan. Le due compagini, guidate da Marco Baroni e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Ettore Giardiniero-Via del mare, noto come Via del mare, un impianto sportivo della città di Lecce.

Serie A, Lecce-Milan: come arrivano le due squadre

Il Lecce si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro la Lazio ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro lo Spezia. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato per 2-2 in casa contro la Roma ed hanno vinto per 1-2 in trasferta contro la Salernitana.

Probabili formazioni Lecce-Milan

Il Milan a Lecce avrà il compito di tenere aperto il campionato, dopo la vittoria di ieri del Napoli contro la Juventus. Il Lecce, invece, cerca un altro prestigioso risultato utile. Ecco le probabili formazioni del match.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.