Serie B, dove vedere Genoa-Venezia: diretta tv e streaming. DAZN o Sky?

Ventesima giornata del campionato di Serie B al Luigi Ferraris di Genova va in scena la gara Genoa-Venezia, ecco dove vedere il match in diretta tv e streaming live.

Il Genoa è reduce dalla bella figura all’Olimpico di Roma contro i giallorossi negli ottavi di Coppa Italia. I ragazzi di Gilardino ben messi in campo e con un atteggiamento tenace hanno messo in difficoltà la Roma prima di capitolare per una magia dell’argentino Paulo Dybala, subentrato a gara in corsa. Alla fine della gara però applausi per una squadra che sembra totalmente rivitalizzata dalla cura del nuovo tecnico.

Anche in campionato il Genoa ha ritrovato il giusto spirito per sperare nella promozione in Serie A. Con Gilardino seduto in panchina 3 vittorie nelle ultime quattro gare e entusiasmo alle stelle. Il Venezia invece dopo la dolorosa retrocessione dello scorso anno non ha ancora trovato il giusto ritmo per affrontare al meglio la cadetteria. Solo 20 punti in diciannove partite e zona retrocessione che dista appena 1 punto. Servirà una netta inversione di marcia per evitare un campionato di grandissima sofferenza.

Genoa-Venezia: probabili formazioni

GENOA (4-3-3): Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsoon.

All. Gilardino.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceccaroni, Ceppitelli; Zampano, Andersen, Crngoj, Tessmann, Haps; Pohjanpalo, Johnsen.

All. Vanoli.

Genoa-Venezia, dove vedere la sfida di Marassi

Genoa-Venezia è valevole per la giornata numero 20 della Serie B e si giocherà lunedi 16 gennaio 2023 alle ore 18:45 presso il Luigi Ferraris di Genova. Sarà possibile seguire la sfida in streaming live su DAZN, scaricando l’apposita APP su un dispositivo mobile. La telecronaca del match sarà affidata a Edoardo Testoni coadiuvato dal commento tecnico di Sergio Floccari.

