Serie B, dove vedere Perugia-Palermo: diretta tv gratis e streaming live

Si gioca la giornata numero 20 di Serie B e il calendario mette di fronte Perugia-Palermo, ecco dove vedere l’interessante sfida del Curi in diretta tv e streaming live.

I ragazzi di Castori hanno centrato la seconda vittoria consecutiva battendo col punteggio di 2-0 il Benevento di mister Cannavaro e sono risaliti fino alla terzultima posizione in classifica. Adesso la zona playout dista soltanto 1 punto, quando fino a poco tempo fa sembrava un miraggio lontanissimo. Il Palermo staziona poco sopra in classifica, con 24 punti si trova nelle zona medio bassa della graduatoria della serie cadetta. Gli uomini di Corini sono comunque in serie positiva da cinque turni e guardano al futuro con ottimismo.

Le due squadre si affrontarono nella prima giornata del girone d’andata di Serie B e fu il Palermo ad imporsi al Barbera per 2-0, facendo credere di poter ricoprire un ruolo da protagonista che poi non è stato mantenuto.

Perugia-Palermo, le probabili formazioni della sfida del Curi

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Dell’Orco, Rosi; Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi; Luperini; Di Serio, Olivieri.

Allenatore: Fabrizio Castori.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Bettella, Marconi; Di Mariano, Segre, Damiani, Broh, Sala; Vido, Brunori.

Allenatore: Eugenio Corini.

Perugia-Palermo, dove vedere la sfida tra i tecnici Castori e Corini

Perugia-Palermo si giocherà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14:00 al Renato Curi di Perugia. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport e in streaming su DAZN, scaricando l’APP su un qualsiasi apparecchio mobile.