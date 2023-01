Serie C, dove vedere Feralpi Salò-Padova: diretta TV e streaming live

Mercoledi 1° Febbraio 2023 va in scena allo Stadio Lino Turina Feralpi Salò-Padova valevole per la giornata di campionato numero 25 del girone A della Serie C, ecco dove vedere la gara in diretta TV e streaming.

Per la Feralpi Salò si tratta di un match complicato contro un Padova che non perde da cinque partite e che cerca punti per rientrare in zona playoff. Dal canto loro i ragazzi di Stefano Vecchi vogliono riprendere la caccia al Pordenone capolista e distanziato di soli due punti, dopo l’ultima sfortuna sconfitta in campionato.

Nella gara d’andata le due squadre pareggiarono con il risultato di 1-1. Dopo l’iniziale vantaggio del Padova grazie ad una rete di Dazi ci fu il definitivo pareggio di Icardi per gli ospiti. Si tratta di un match molto atteso che può riservare sorprese e qualsiasi punteggio.

Dove vedere Feralpi Salò-Padova in diretta tv e streaming

Il match Feralpi Salò-Padova si disputerà mercoledi 1° febbraio alle ore 18:00. Sarà possibile seguire l’incontro come di consueto su Eleven Sport che trasmette tutte le gare della Serie C. Occorre registrarsi al sito e poi sottoscrivere un abbonamento mensile oppure annuale.

La novità di questo 2023 è la trasmissione delle gare di Serie C da parte della piattaforma DAZN, scaricando l’App DAZN per tutti i dispositivi mobili.