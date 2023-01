SERIE C – DOVE VEDERE JUVE STABIA-MONTEROSI

La 22esima giornata di Serie C – Girone C ha in previsione il match Juve Stabia-Monterosi. La partita si giocherà domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17.30 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

La Juve Stabia arriva dal pareggio contro il Turris (1-1). La formazione stabiese dopo 21 partite disputate ha ottenuto ben 9 successi, 6 pareggi e 6 sconfitte. Le Vespe attualmente sono piazzate bene in classifica, quarto posto con 33 punti, ma la strada verso la promozione è lunga, ma non impossibile. Nelle ultime 10 gare la formazione di Colucci ha ottenuto tutti risultati positivi e si va alla ricerca dell’undicesimo risultato a favore.

Il Monterosi arriva alla partita contro la Juve Stabia dal pareggio a porte inviolate contro il Potenza. La formazione dei Tusci è in piena zona retrocessione, 16esimo con 22 punti. Due assenze pesanti per la formazione dei biancorossi: Verde e Costantino, entrambi per espulsione nella gara precedente.

Serie C – Dove vedere Juve Stabia-Monterosi

La partita di Serie C – Girone C, tra Juve Stabia-Monterosi, di domenica 15 gennaio 2023 ore 17.30 verrà trasmessa in esclusiva su elevensport.com e su DAZN. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre a partire dal mese di gennaio Eleven Sports è disponibile nell’offerta di DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.