Serie C, dove vedere Messina-Francavilla: diretta TV e streaming live gratis

Torna il campionato di Serie C e tornano le grandi partite della terza serie italiana, ecco dove vedere Messina-Francavilla in diretta TV e streaming. Il Messina è alla disperata ricerca di punti per provare a riagganciare quantomeno la zona playout. Abbandonare l’ultimo posto in classifica sembra l’unico obiettivo reale di questo momento, dopo le ultime 5 sconfitte consecutive le speranze cominciano a ridursi. Per il Francavilla invece un tranquillo campionato di metà classifica che potrebbe cambiare in positivo (o in negativo) mettendo a segno un filotto di risultati utili.

Le due squadre si sono affrontate tre mesi a campionato, era la seconda giornata di andata, e fu il Francavilla ad imporsi con il risultato di 1-0 davanti al proprio pubblico.

Serie C, dove vedere Messina-Francavilla in diretta televisiva e streaming live.

La gara Messina-Francavilla si disputerà sabato 7 gennaio 2023 alle ore 14:30 e sarà possibile seguirla su Eleven Sport, che detiene l’esclusiva di tutto il Campionato di Serie C, playoff compresi.

Servirà collegarsi al sito www.elevensport.it e registrarsi con le proprie credenziali. Una volta effettuata la registrazione si potrà sottoscrivere un abbonamento mensile oppure annuale a prezzi vantaggiosi. E’ possibile seguire l’evento anche scaricando su dispositivi mobili l’APP di Eleven Sport sempre su abbonamento.