Serie C, le probabili formazioni di Foggia-AZ Picerno: un solo dubbio per Gallo

Torna la Serie C alla prima gara del 2023 e tornano le grandi sfide tra le squadre della terza categoria nazionale, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Foggia-AZ Picerno.

Il Foggia di Fabio Gallo sta continuando la propria rincorsa verso le zone alte della classifica. Dopo l’impresa in Coppa Italia dove ha raggiunto la semifinale eliminando la corazzata Catanzaro (Foggia-Catanzaro 2-0) anche in campionato sono arrivati 3 risultati utili consecutivi e la manita rifilata al latina nell’ultimo match rende l’idea dello stato di forma dei rossoneri.

Il Picerno dal canto suo arrivava da quattro vittorie consecutive prima di arrendersi nell’ultimo turno proprio a quel Catanzaro che sta dominando il girone C.

Foggia-Picerno, le probabili formazioni della sfida dello Zaccheria

Foggia-Picerno va in scena sabato 7 gennaio 2023 alle ore 17:30. Dopo il secco 3-0 rimediato nella gara d’andata Fabio Gallo chiederà ai suoi una gara attenta e cinica per continuare nella rincorsa alle prime posizioni. Il Picerno dal canto suo non ha niente da perdere e giocherà con la serenità di chi sa di potersi permettere anche di perdere.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Leo, Sciacca, Rizzo; Garattoni, Schenetti (Frigerio), Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Crespi; Pagliai, De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, De Ciancio; D’Angelo, Kouda, Setola; Diop.

Il dubbio di Gallo riguarda Schenetti oppure al suo posto giocherà Frigerio.

Probabili formazioni Foggia-Picerno: all’andata un secco 3-0 per gli ospiti