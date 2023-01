Serie D, Barletta-Cavese streaming gratis e diretta TV: dove vedere il match

Domenica 22 gennaio, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie D girone H tra Barletta-Cavese. Le due compagini si sfideranno allo stadio Cosimo Puttilli, il maggiore impianto sportivo della città di Barletta ed è situato nella zona a est della città, nel quartiere Borgovilla-Patalini.

Serie D, Barletta-Cavese: come arrivano le due squadre

Il Barletta si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie D. I pugliesi, infatti, hanno vinto 2-0 in casa contro il Gladiator ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Molfetta. La Cavese, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pareggi nelle ultime due giornate di campionato. I campani, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro l’Altamura ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro l’Afragolese.

Serie D, Barletta-Cavese streaming gratis e diretta TV

La partita Barletta-Cavese, in programma domenica 22 gennaio alle ore 14:30, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie D girone H, sarà visibile in live streaming sulla pagina Facebook “Voci Metelliane”. A seguire in diretta la partita sarà anche la tv locale campana Rtc Quarta Rete (canale 181 del digitale terrestre in Campania. con live streaming sul sito dell’emittente e sulla pagina Facebook dell’emittente.