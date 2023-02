Bari, che acquisto dal calciomercato! La punta che mancava, ora si può sognare

Il Bari dal calciomercato invernale trova un super acquisto. Individuato, cercato, voluto e alla fine arrivato. Stiamo parlando del colpo di mercato Sebastiano Esposito, che è arrivato al Bari per fare la differenza e fin da subito è riuscito a mettersi in mostra.

Il Bari trova il suo bomber

Maglia da titolare, gol e vittoria: non sarebbe potuta cominciare meglio di così l’avventura di Sebastiano Esposito con il Bari. Il centravanti arrivato in prestito dall’Inter ci ha messo solo 26 minuti per siglare la sua prima rete biancorossa. La partita del giovane attaccante è stata assolutamente positiva, e non solo per il gol. La connessione con Cheddira sembra già funzionare: sfruttando l’abilità del marocchino di andare in profondità, Esposito ha illuminato con un paio di filtranti perfetti che fanno presagire un grande feeling tra i due. Inoltre, come sottolineato da Mignani, l’ex Inter ha lavorato molto bene con la squadra, sacrificandosi fino a quando il mister non lo ha sostituito.