Cagliari: in arrivo la decisione sulla gara contro il Modena, si ripeterà il match?

Il Cagliari ha messo in archivio la difficile ma vittoriosa gara contro il Benevento e già pensa al prossimo turno di campionato. Ma a breve arriverà la decisione sulla gara contro il Modena. Arriverà la ripetizione (difficile) della gara o sarà archiviato il risultato sul campo?

A breve la decisione su Modena-Cagliari

Nella giornata di oggi si conoscerà il verdetto sul ricorso presentato dal Cagliari dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Modena. Un risultato che attualmente è sub iudice a causa di un errore dell’arbitro della gara, Daniele Perenzoni, per il giallo fantasma al terzino rossoblù Zappa. Il giocatore era stato ammonito dopo l’espulsione di Rog al 47′, ma non era stato messo a referto, con il giocatore che ha scoperto questa mancanza al minuto 88′ quando l’arbitro ha estratto un altro giallo nei suoi confronti senza però espellerlo. Affinché si arrivi ad una sentenza favorevole per il Cagliari, servirà l’ammissione di colpa dell’arbitro, ma non solo. Il giudice dovrà anche ritenere tale errore influente sul risultato finale, che sul campo il Modena si era imposto per 2-0. In ogni modo se il ricorso del Cagliari verrà accettato si ripeterà a gara.