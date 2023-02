Cagliari, Ranieri: che colpo di genio contro il Benevento!

Si era detto fin dal suo arrivo al Cagliari: mister Claudio Ranieri arriverà anche per fare la differenza. In molti si chiedevano in che modo; bene ecco a voi le invenzioni di Sir Ranieri. L’ultima in ordine cronologico arriva nella partita giocata contro il Benevento e vinta per 1-0.

La mossa di Claudio Ranieri

Claudio Ranieri e il Cagliari portano a casa una partita rognosa, difficile, ma alla fine vinta. La decide un gol di Gianluca Lapadula. E qui sta la genialità di Ranieri: affidagli la fascia di capitano e farlo sentire simbolo di una squadra, a un giocatore non proprio il massimo sotto il punto di vista della leadership. E invece Ranieri sceglie proprio lui, e chi decide il match? La partita è stata decisa proprio da Gianluca Lapadula. Ranieri in parte è stato quasi obbligato a fare questa scelta, essendo privo di leader, e gli ha affidato la fascia da capitano: esaltazione su esaltazione che ha portato Lapadula a diventare il leader della squadra. Dopo il gol, ha girato il campo ossessionato dalla gloria, con la voglia di festeggiare, scandendo il suo nome citato dall’altoparlante. Un eroe per caso visto che nessuno si aspettava, forse solo uno se l’aspettava: Claudio Ranieri.