Cagliari: Ranieri contro il Benevento userà il jolly, da decidere il ruolo

Il Cagliari che dovrà affrontare il Benevento lo farà in emergenza, vista la squalifica di Marko Rog e le assenze di Pavoletti e Nandez. Ranieri ha i giocatori contati in mezzo al campo e proprio per questo si giocherà il jolly chiamato Marco Mancosu. Grazie alla sua duttilità potrebbe essere schierato sia a centrocampo che come seconda punta e fino all’ultimo il mister sarà in dubbio sul suo ruolo.

Ranieri si gioca il jolly contro il Benevento

Marco Mancosu è il jolly che ha in mano Claudio Ranieri e se lo giocherà contro il Benevento. Il fantasista sardo è tornato a disposizione da due partite senza mai scendere in campo, e contro il Benevento potrebbe fare il suo debutto in questo 2023. La scelta di Ranieri potrebbe ricadere anche nello schierarlo come seconda punta accanto a Lapadula visti i risultati negativi di Falco e Luvumbo, altrimenti potrebbe tranquillamente fare la mezzala. C’è da ripartire dopo la sconfitta con annesse polemiche al seguito di Modena.