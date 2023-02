Cagliari: da partente a titolare, Ranieri vuole lui in campo stasera ma…

Il Cagliari di Claudio Ranieri stasera scenderà in campo a Modena per trovare una vittoria. Il mister aveva sperato e richiesto in questo calciomercato un centrocampista dai piedi buoni, in grado di fare equilibrio alla squadra. Non è arrivato, ma in tutta risposta non è stato neanche ceduto l’unico giocatore in grado di fare quel tipo di gioco.

Il Cagliari va a Modena per vincere

Il Cagliari andrà a Modena per vincere, e per farlo Ranieri si affiderà a Nicolas Viola. Il giocatore dato per sicuro partente e accostato più volte alla Reggina, alla fine è rimasto. E stasera sarà la sua occasione, anche se la condizione fisica è sempre precaria e non ha i 90 minuti nelle gambe. Al Cagliari servono però sia i suoi piedi buoni che la sua organizzazione di gioco, oltre che la precisione sui calci piazzati. Ranieri lo vuole in campo, in alternativa di ricorrerà a Makoumbou, già schierato anche da Liverani in quel ruolo, ma senza successi particolari. E allora fiducia a Viola.