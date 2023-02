Cagliari, si pensa già alla gara contro il Bari: ecco chi potrebbe affiancare Lapadula

Archiviato il ricorso respinto della gara contro il Modena e appurata la penalizzazione di un punto del Genoa, il Cagliari si rituffa già al campionato. Testa all’avversario del prossimo turno che sarà il Bari. Squadra a dir poco ostica da affrontare, soprattutto al San Nicola, ma il Cagliari ha il dovere di fare una prestazione importante e perchè no sognare una vittoria. Si parla già di chi affiancherà Lapadula nel reparto offensivo, tanto per avere le idee chiare fin da subito.

Ranieri ha già le idee chiare per il reparto offensivo

Mister Claudio Ranieri non ha tempo per pensare alla vittoria con il Benevento e guarda già al prossimo impegno, al quale vuole arrivarci con le idee chiare fin da subito. Il reparto offensivo sembra essere quello con meno dubbi: Prelec, attaccante dovrebbe essere il favorito per affiancare Gianluca Lapadula nel reparto offensivo. Dietro di loro potrebbe essere confermato Mancosu. Ranieri non sembra avere molti dubbi, anche se siamo solo a martedì.